Napoli-Juventus, manca pochissimo: tutto pronto nello spogliatoio azzurro

Manca poco più di un’ora a Napoli-Juventus, match decisivo per gli azzurri, soprattutto per dare una svolta a questa stagione mediocre. Non meno importante per i bianconeri, che possono tentare la fuga in vetta al campionato.

LO SPOGLIATOIO

Proprio il Napoli, sul suo profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato la foto dello spogliatoio mostrando anche il colore della maglia da gioco:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1221486051325247489

