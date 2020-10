Napoli ko in E. League, Az Alkmaar vince al San Paolo

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli fa un passo indietro e stecca la prima in Europa League. Gli uomini di Gattuso vanno ko in casa contro l’Az Alkmaar all’esordio nel girone: decide un gol di De Wit nel secondo tempo. L’ottimo ruolino di marcia in campionato non trova conferma in territorio europeo: mancano idee dalla trequarti in poi e incisività a concludere. La prossima settimana c’è la Real Sociedad. Ospiti che partono con la consueta personalità in attacco, guidati da un ispirato Karlsson: con la rosa decimata dalle positività al Covid-19, la filosofia degli uomini di Slot non cambia, a differenza della qualità che talvolta lascia a desiderare.

