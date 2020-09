Napoli, la ripresa degli allenamenti in programma domani: il comunicato

Nella giornata di ieri, il Napoli è sceso in campo contro il Parma per la prima giornata di questa nuova stagione di Serie A. La squadra di Gattuso si è imposta, contro gli avversari emiliani, con il risultato di 2-0. I primi gol di questa stagione sono stati messi a segno prima da Dries Mertens e poi da Lorenzo Insigne. Il giorno dopo la sfida di campionato, però, il Napoli non riprenderà subito gli allenamenti. L’allenatore ha deciso per un giorno libero.

Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

Il tecnico Gennaro Gattuso ha scelto di permettere alla squadra di avere una giornata libera, di riposo dopo il successo in campionato contro il Parma. Si tornerà a Castel Volturno, quindi, perla preparazione solo nella giornata domani. Di seguito il comunicato ufficiale della società tramite il portale online:

“Dopo il successo al Tardini di Parma nell’esordio in campionato, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15”.

