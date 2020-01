Napoli, l’arrivo di Politano cambia i piani su Callejon: addio in estate, interesse dalla Liga

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Tutto fatto per l’arrivo al Napoli di Matteo Politano. Come riporta Sky Sport, sono confermate per lunedì mattina (alle ore 10 a Villa Stuart, a Roma) le visite mediche dell’ex attaccante del Sassuolo con il club di De Laurentiis. Il giocatore si trasferirà a Napoli in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus,… continua a leggere sul sito di riferimento