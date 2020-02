Napoli, l’avventura di Callejon è agli sgoccioli: lo spagnolo ha scelto il suo futuro

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Tanti i nodi da sciogliere per il futuro del Napoli. L’unica cosa sicura è che, l’anno prossimo, sarà assolutamente rivoluzione. Tanti i giocatori in bilico, così come quelli già arrivati o in arrivo in estate. Ma giugno segnerà la dead line anche per alcuni calciatori già in rosa e uno di questi è certamente José Maria Callejon: come rivelato dall’edizione odierna de… continua a leggere sul sito di riferimento