Napoli-Lazio 1-0, le pagelle dei biancocelesti: serata no per Immobile, Leiva da horror

​Impegno di Coppa Italia per la ​Lazio che questa sera ha affrontato fuori casa il Napoli nei quarti di finale della competizione. Queste le pagelle dei biancocelesti. STRAKOSHA 6 Incolpevole nel gol vittoria di Insigne che segna con una magia. Nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa si fa trovare pronto. RADU 5 Soffre moltissimo la rapidità di Callejon, fatica a contenerlo (70′ PATRIC 5: non entra benissimo in gara commettendo più di qualche errore). ACERBI 6 Qualche sbavatura di… continua a leggere sul sito di riferimento