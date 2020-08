Napoli-Lazio 1-1, è record per Immobile! Il napoletano raggiunge Higuaìn – VIDEO

Al 22′ la Lazio pareggia con un goal di Ciro Immobile, pescato sul filo del fuorigioco da un passaggio filtrante da sinistra. Si tratta del gol numero 36 per il calciatore biancoceleste, che eguaglia ufficialmente con questa marcatura il record di Higuaìn della stagione 2015/16. Immobile è dunque insieme all’argentino il calciatore che ha segnato più reti in una singola stagione in Serie A. C’è poi una curiosità: anche il goal di Higuaìn fu segnato in quella porta, all’ultima giornata di campionato, sotto una pioggia battente. La stessa di questa sera.

Napoli Lazio 1-1, è record per Immobile! Il VIDEO

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ogoalfc/status/1289640419953799169″]

