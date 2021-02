Napoli-Lazio, è battaglia per il nuovo sponsor: i dettagli

Il Napoli è pronto a cambiare sponsor. Infatti, come riporta SportsPro, l’azienda britannica Castore nel prossimo futuro potrebbe sostituire Kappa come sponsor tecnico degli azzurri. Ma il club di De Laurentiis non è l’unico che potrebbe iniziare una partnership con i britannici: c’è anche la Lazio.

Napoli-Lazio: duello per il nuovo sponsor

Come riportato da Calcio e Finanza, anche la Lazio sta trattando con il brand per un accordo. Sia il club biancoceleste che il Napoli potrebbero chiudere un contratto sulla base di 4 milioni di euro a stagione. Secondo SportsPro l’azienda chiuderà solamente uno dei due accordi, sbarcando in questo modo in Serie A. Castore ha già fatto il proprio ingresso nel mondo nel calcio grazie a un accordo quinquennale da 25 milioni di sterline siglato con i Rangers Glasgow.

