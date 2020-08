Napoli-Lazio, Gattuso risponde ad un collaboratore della Lazio: “Terrone? Vieni a dirmelo in faccia”. L’audio

In occasione di Napoli-Lazio più volte in campo le due squadre sono state protagoniste di diversi episodi controversi. In particolare due risse sfiorate durante la partita e non solo. Anche dopo il fischio finale le due società hanno avuto un duro scontro. In questo caso tra i protagonisti c’è anche il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso che, come si può sentire dall’audio del video in allegato, avrebbe reagito ad alcuni insulti avversari.

Napoli-Lazio, Gattuso protagonista di un acceso confronto: l’audio

You and me 2.0 "Terrone? Vieni vieni, vienimelo a dire in faccia terrone".#Gattuso #NapoliLazio pic.twitter.com/G7RKPGpkxV — Riccardo Caliendo (@RiCaliendo) August 1, 2020

Come mostrano le immagini il tecnico del Napoli ha reagito ad una frase pronunciata da un membro della panchina biancoceleste. SI tratterebbe di Adriano Bianchini, collaboratore del preparatore atletico dei biancocelesti. La risposta del tecnico partenopeo non lascia spazio ad alcun dubbio: “Terrone? Terrone? Vieni, vieni. Adesso me lo devi venire a dire in faccia”. Il primo ad intervenire è stato il ds della Lazio, Igli Tare che ha provato subito ad allontanare Gattuso. Intervento anche del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.

