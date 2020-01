Napoli-Lazio, i convocati di Gattuso: quattro assenti. Fuori anche Younes per infortunio

Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha riassunto la seduta d’allenamento svolta dalla squadra presso il Centro Tecnico di Castel Volturno e diramato la lista dei convocati. Hanno lavorato ancora con tabella personalizzata Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly, che si sono sottoposti a terapie. Assente in Napoli-Lazio anche Younes, a causa di un sopraggiunto infortunio.

Di seguito il report:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45).

Dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Younes ha subìto un trauma contusivo durante l’allenamento e non sarà del match”.

I convocati di Napoli-Lazio

Rino Gattuso al termine dell’allenamento ha poi reso noti i nomi dei calciatori convocati per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il match andrà di scena al San Paolo domani sera, come accaduto anche in occasione degli ottavi della competizione contro il Perugia.

Di seguito quanto divulgato:

“I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.”

