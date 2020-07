Napoli-Lazio, i precedenti fanno sorridere i partenopei: i dettagli

Napoli-Lazio, i precedenti – Domani, con fischio di inizio previsto alle 20.45, il Napoli chiude il proprio campionato. Lo farà con la sfida in programma contro la Lazio. Le due compagini si ritroveranno tra le mura del San Paolo sotto gli occhi dell’arbitro Calvarese. I partenopei non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e vogliono tenere il ritmo in vista del Barcellona. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per il secondo posto e osserveranno anche quanto accadrà tra Atalanta ed Inter.

Napoli-Lazio, i precedenti

La società partenopea, tramite il proprio portale online, ha diramato la lista dei precedenti tra le due squadre nel giorno della vigilia della sfida del San Paolo. Di seguito i dettagli:

Sarà la 128esima sfida in Serie A tra Napoli e Lazio. E’ l’edizione numero 64 in casa azzurra. Questo il bilancio: 31 successi partenopei, 22 pareggi, 10 vittorie biancocelesti

Ultima vittoria del Napoli in casa in Serie A:

20 gennaio 2019

Ultimo pareggio del Napoli in casa in Serie A:

5 novembre 2016

Ultima sconfitta del Napoli in casa in Serie A:

31 maggio 2015

