Napoli-Lazio, Immobile al veleno sui social: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani…”. E’ polemica

Non le manda a dire Ciro Immobile. La delusione per l’esclusione della Coppa Italia grazie a una rete di Lorenzo Insigne è dura da digerire. Attualmente la Lazio, infatti, è la detentrice del trofeo e vive una stagione di grazia, appena dietro a Juventus e Inter. Tuttavia, il Napoli ha tirato fuori lo spirito di cui Rino Gattuso ha parlato a lungo nelle ultime settimane e, complice la spinta emotiva del San Paolo, gli azzurri sono giunti in semifinale.

Lazio eliminata, a causa anche di un rigore sbagliato proprio dal capocannoniere della Serie A. Un errore dal dischetto che è costato caro, insieme a una squalifica doppia che ha fatto giocare l’incontro 10 vs 10.

Attraverso il proprio profilo Instagram allora Immobile ha pubblicato una storia con un commento piuttosto forte: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”. Chiara allusione al match di ieri sera e alla differente condizione che vivono le due formazioni in questa stagione.

