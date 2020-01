Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Demme e Lobotka titolari!

Napoli-Lazio, ecco le formazioni ufficiali. Quarti di finale di Coppa Italia di scena allo stadio San Paolo: gli azzurri di Gennaro Gattuso contro la Lazio, squadra detentrice del titolo e intenzionata a confermarsi a tutti i costi. L’ultimo confronto tra le due formazioni (sabato 11 gennaio) nella scorsa giornata di campionato ha regalato la vittoria ai biancocelesti. Un 1-0 firmato dal solito Ciro Immobile, già a quota 23 gol in campionato: l’attaccante di origine napoletana vive un momento di forma fuori dal comune. Il bomber capitolino è pronto a trascinare ancora i suoi. Il Napoli viene da 4 sconfitte in 5 gare (escludendo la vittoria con il Perugia proprio in Coppa Italia). Adesso è tempo di accelerare per dare una svolta alla stagione. Difficile raggiungere un posto da Champions League in classifica, la Coppa ora diventa un obiettivo concreto. Vincere la Coppa Italia per garantirsi un posto in Europa (League).

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

Tutto pronto, dunque, al San Paolo. Fischio d’inizio alle ore 20.45, scopri qui come guardare la partita in diretta tv e streaming. Gara secca, in palio c’è l’accesso alle semifinali (soltanto allora ci sarà la formula di andata e ritorno). Ecco le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio.

Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

Lazio: in attesa di comunicazione

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1219687689341022210″]

