Napoli-Lazio, Mertens e Lobotka dal 1′: Gattuso prova l’11 anti Barcellona – Sky

Il Napoli, questa sera, affronta la Lazio al San Paolo. Di seguito le probabili formazioni di Sky Sport per il match delle 20.45.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Napoli Lazio, dove vedere il match

Questa sera Napoli e Lazio chiuderanno il loro campionato con una gara che si prospetta interessante. Il Napoli di Gattuso chiuderà al settimo posto, mentre i biancocelesti di Inzaghi cercheranno fino all’ultimo di giungere al secondo posto, che vale quasi 20 milioni di euro (il quarto invece 10,9 milioni di euro). Importante poi è la questione del record di Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio è a quota 35 goal, uno in meno rispetto al record assoluto in Serie A, detenuto da Gonzalo Higuaìn. Proprio all’ultima giornata del campionato 2015-16 l’argentino segnò in rovesciata un gran goal al Frosinone, ultima connessione e ricordo che lo lega ai tifosi partenopei. Ecco dunque dove vedere il Napoli questa sera in tv e in streaming.

NAPOLI LAZIO, ECCO I CONVOCATI DI GATTUSO: LEGGI QUI

Dove vedere Napoli Lazio

ROME, ITALY – JANUARY 11: Marques Allan of Napoli kicks the ball during the Serie A match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on January 11, 2020 in Rome, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images )

La partita sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match potrà essere seguito in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite) alle ore 20.45. Sarà possibile guardare la gara anche in streaming sulla piattaforma di NOW TV attraverso una Smart TV. Gli abbonati al canale satellitare potranno guardare la gara anche tramite dispositivo mobile con l’app di SKY GO, attraverso android, iPhone o tablet.

