sabato, 14 Marzo , 26

Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao

(Adnkronos) - Fa discutere il gol annullato alla...

Cambiaso trattiene Ekkelenkamp, arbitro non fischia rigore: proteste in Udinese-Juventus

(Adnkronos) - Proteste in Udinese-Juventus. Oggi, sabato 14...

Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

(Adnkronos) - Scosse di terremoto a largo delle...

Tocca genitali di Sorloth e viene espulso, cos’è successo in Atletico Madrid-Getafe

(Adnkronos) - Cartellino rosso mai visto in Liga....
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDONapoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un malore. Cos'è successo
napoli-lecce,-banda-si-accascia-a-terra-per-un-malore.-cos’e-successo
Napoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un malore. Cos’è successo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un malore. Cos’è successo

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – Attimi di paura allo stadio Diego Armando Maradona, nei minuti finali di Napoli-Lecce di oggi sabato 14 marzo. Al minuto 87 della partita, sul punteggio di 2-1 per gli azzurri, l’attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato a terra per un malore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato tra i primi ad accorgersi della situazione, attirando l’attenzione dei giocatori e dell’arbitro. 

In seguito all’intervento dello staff sanitario, l’attaccante zambiano ha ripreso i sensi ed è stato accompagnato – in barella – verso una delle ambulanze a bordo campo. Incoraggiato da un lungo applauso del Maradona. Come spiegato durante la diretta su Dazn, il Lecce ha confermato come il calciatore adesso sia in buone condizioni.  

Previous article
Serie A, oggi Udinese-Juventus – Diretta
Next article
Indian Wells, oggi Sinner-Zverev – Diretta

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao

(Adnkronos) - Fa discutere il gol annullato alla Juventus contro l'Udinese. Oggi, sabato 14 marzo, durante il match valido per la 29esima giornata di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cambiaso trattiene Ekkelenkamp, arbitro non fischia rigore: proteste in Udinese-Juventus

(Adnkronos) - Proteste in Udinese-Juventus. Oggi, sabato 14 marzo, i friulani hanno ospitato i bianconeri nella 29esima giornata di Serie A, in una partita...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

(Adnkronos) - Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. La più forte, di magnitudo 3.7, si...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tocca genitali di Sorloth e viene espulso, cos’è successo in Atletico Madrid-Getafe

(Adnkronos) - Cartellino rosso mai visto in Liga. Oggi, sabato 14 marzo, durante il secondo tempo di Atletico Madrid-Getafe, partita vinta dai Colchoneros 1-0,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.