Il Napoli ospita il Lecce tra le mura del San Paolo per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Tra i pali del Napoli ci sarà il giovanissimo Meret, preferito al collega di reparto Ospina. Il classe ’97 ha ritrovato la tanto desiderata continuità dopo aver giocato da titolare le partite contro Juventus e Sampdoria. Il Lecce sarà dunque la terza di fila. La difesa non avrà grandi novità in occasione della sfida contro il Lecce. A destra giocherà Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui. Al…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli-Lecce, domenica ore 15.00: le probabili formazioni e le possibili scelte di Gennaro Gattuso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento