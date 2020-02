Napoli Lecce, tutto pronto in campo. Tanta concentrazione fra gli azzurri | TWEET

Tutto pronto in campo per Napoli Lecce. Gli azzurri inizieranno il match alle 15: obiettivo vincere. Come descritta da Gattuso, la partita di oggi è vista come una trappola. La tensione potrebbe calare e lo scivolone è dietro l’angolo. Il San Paolo lo sa ed è accorso in massa allo stadio. Il clima è quello delle grandi occasioni.

Napoli Lecce, Politano al debutto

Grande attesa da parte del pubblico per il debutto di Matteo Politano. Il neo acquisto partenopeo scenderà in campo tra i titolari per la prima volta quest’anno. I tifosi attendono tanto da lui. Oggi potrebbe iniziare una nuova era per gli azzurri: Il Napoli infatti si sta preparano all’addio di Callejon a fine stagione.

