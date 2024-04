Napoli, Lega torna in Consiglio comunale, aderiscono 2 consiglieri

Salvini: non c’è due senza tre…

Napoli, 8 apr. (askanews) – La Lega torna in Consiglio comunale a Napoli con il passaggio nelle file del Carroccio dei consiglieri Bianca D’Angelo e Domenico Brescia. La prima, nelle elezioni comunali del 2021, era stata eletta nella lista Napoli Capitale mentre il secondo con Forza Italia. Ad ufficializzare l’avvenimento è stato lo stesso leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, oggi a Napoli per una tappa del tour ‘L’Italia dei sì’ al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa e poi a Palazzo San Giacomo per un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi.

La Lega era già stata presente in Consiglio nel corso dell’ultima amministrazione de Magistris e poi esclusa dalla competizione elettorale per vizi di forma. Il Carroccio non potrà formare un suo gruppo consiliare perché sono necessari tre consiglieri, ma Salvini in conferenza stampa ha ironizzato: “Non c’è due senza tre e sta a voi cercare di capire chi sarà il terzo. Quello di Napoli non è un Comune a caso. Nel giorno in cui la Lega festeggia i suoi 40 anni di battaglia politica, essere qua per me è sempre un’emozione. Do il benvenuto a due persone coraggiose, che potevano scegliere tanti partiti e avrebbero avuto una vita più tranquilla e un trattamento migliore. Anche io mi sarei scelto un altro partito e un altro ministero se avessi voluto una vita comoda. Conto che questo sia un punto di partenza”, ha detto Salvini.