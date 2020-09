Napoli, lista Serie A e nuovi numeri di maglia: Contini e Palmiero in rosa

Il Napoli ha comunicato alla Lega Serie A la lista dei 25 calciatori a disposizione di Gennaro Gattuso per il campionato. Sotto sei gli esclusi: le assenze più ‘rumorose’ sono quelle di Fernando Llorente e Arek Milik. Entrambi gli attaccanti sono pronti a lasciare il capoluogo partenopeo: il primo è tentato dal ritorno in Spagna, il secondo da un momento all’altro potrebbe diventare un nuovo calciatore della Roma. Gli altri esclusi sono Amato Ciciretti, Zinedine Machach, Adam Ounas ed il giovane Tutino, per cui si prospetta una nuova cessione in prestito.

Napoli, lista Serie A e nuovi numeri di maglia

PORTIERI

Alex Meret (1)

Nikita Contini (16)

David Ospina (25)

DIFENSORI

Kevin Malcuit (2)

Mario Rui (6)

Sebastiano Luperto (13)

Nikola Maksimovic (19)

Giovanni Di Lorenzo (22)

Elseid Hysaj (23)

Kalidou Koulibaly (26)

Faouzi Ghoulam (31)

Amir Rrahmani (33)

Kostas Manolas (44)

CENTROCAMPISTI

Diego Demme (4)

Luca Palmiero (5)

Fabian (8)

Eljif Elmas (12)

Piotr Zielinski (20)

Stanislav Lobotka (68)

ATTACCANTI

Victor Osimhen (9)

Hirving Lozano (11)

Dries Mertens (14)

Matteo Politano (21)

Lorenzo Insigne (24)

Amin Younes (34)

Andrea Petagna (37)

In rosa restano il portiere Nikita Contini con il numero 16, che farà da terzo alle spalle di Alex Meret e David Ospina dopo l’addio di Orestis Karnezis in direzione Lille; ed il centrocampista Luca Palmiero. Un uomo in più per la mediana: in ritiro il giovane ha convinto Gattuso a puntare su di lui e tenerlo con la prima squadra.

Victor Osimhen sarà il nuovo numero 9, maglia che prima indossava Llorente. Elmas raccoglie l’eredità di Callejon e vestirà la numero 7 nel corso della prossima stagione. In difesa Rrahmani sceglie il 33 che è stato di Raul Albiol.

