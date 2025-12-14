domenica, 14 Dicembre , 25

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

(Adnkronos) - Un 64enne italiano è morto, nel...

Scontro fra tre auto sull’A4 a Verona, morta una 61enne

(Adnkronos) - Una donna di 61 anni è...

Malore per l’alpinista Simone Moro sull’Himalaya: “Ricoverato, ora sta meglio”

(Adnkronos) - "Ci scusiamo per il silenzio degli...

Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

(Adnkronos) - "Sono ancora qui, è tutto finito"....
napoli,-litiga-con-gli-ex-suoceri-e-li-investe-con-l’auto:-arrestato
Napoli, litiga con gli ex suoceri e li investe con l’auto: arrestato

Napoli, litiga con gli ex suoceri e li investe con l’auto: arrestato

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, litiga con gli ex suoceri e li investe con l'auto: arrestato
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lite tra ex per l’affidamento della figlia, investe i suoceri con l’auto all’esterno della caserma: 19enne arrestato. È accaduto a Melito di Napoli, dove è scoppiata una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. Nella discussione sono finiti anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero. I due hanno deciso di denunciarlo e hanno raggiunto la tenenza dei carabinieri di Melito di Napoli. Pedinati fino alla caserma, all’uscita li avrebbe attesi ed investiti con la sua auto, prima della fuga.  

Le due vittime, soccorse da alcuni passanti e poi dai militari, sono state trasportate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. I carabinieri hanno rintracciato il 19enne di Giugliano in Campania nella sua abitazione, arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere, in attesa di giudizio. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.