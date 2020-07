Llorente ed il Napoli si potrebbero separare tra qualche settimana. Non c’è ancora l’ufficialità, ma tutto sembra presagire il divorzio. L’amore tra l’attaccante spagnolo e l’ambiente azzurro non è mai sbocciato e, probabilmente, mai sboccerà. L’ultimo indizio in tal senso è l’esclusione del Re Leone dalla lista dei 25 calciatori che gli azzurri potranno schierare in Serie A. Un ripensamento dell’ultimo secondo quello dello staff tecnico partenopeo che, inizialmente, aveva tagliato fuori Malcuit.

Llorente e il Napoli verso il divorzio

Llorente ed il Napoli si diranno addio a fine stagione. Questa è la tesi che porta avanti Sportmediaset. Il sito sportivo vede, nell’esclusione dello spagnolo dalla lista dei 25 calciatori che potranno giocare in Serie A, un chiaro indizio di divorzio. Del resto, Gennaro Gattuso sembra non aver mai ritenuto il Re Leone centrale nel suo progetto, quindi questi, presumibilmente, proseguirà la sua carriera altrove. Le opzioni per lui di certo non mancano, la lista di estimatori è lunga. Una squadra in particolare ha puntato Llorente: il Benevento, squadra neopromossa che si sta attrezzando per la massima categoria. Interesse confermato più volte dal ds delle streghe Foggia, che vorrebbe regalare l’ex Juventus al mister Pippo Inzaghi.

The post Napoli-Llorente: divorzio in vista. Lo spagnolo destinato a lasciare la maglia azzurra appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento