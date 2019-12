Napoli, Mertens ha rifiutato il Dortmund ma il rinnovo resta difficile: le ultimissime

Dries Mertens non si muoverà dal Napoli almeno fino al termine della stagione. A riportarlo è la redazione de La Gazzetta dello Sport secondo cui il belga avrebbe rifiutato l’offerta recapitatogli dal Borussia Dortmund pur di rimanere ancora in azzurro. Nonostante il rapporto tra la società ed il giocatore non sia più idilliaco come un tempo, Mertens è ancora profondamente legato al Napoli e per questo motivo avrebbe rifiutato con un secco no la proposta del Dortmund: in scadenza di contratto… continua a leggere sul sito di riferimento