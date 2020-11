Napoli-Milan 0-2, ancora Ibrahimovic in gol: raddoppio…di ginocchio – VIDEO

Raddoppia il Milan o forse sarebbe meglio dire raddoppia Ibrahmovic che fa 0-2 contro il Napoli su cross di Rebic, segnando in pratica con…il ginocchio. Rendendo facile un gol che non lo è assolutamente. Il video in allegato.

Napoli-Milan 0-2, raddoppia Ibrahimovic

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/i_d7em18/status/1330617474983862273″]

