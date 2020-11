Napoli-Milan 1-2, espulso Bakayoko per doppia ammonizione

Proprio quando il Napoli aveva riaperto la partita contro il Milan (1-2) grazie al gol di Mertens, e sembrava essere spinto in forcing, arriva una doccia gelata per i partenopei.

Napoli-Milan 1-2, espulso Bakayoko

Fallo a centrocampo di Bakayoko (che già aveva rischiato ad inizio frazione), seconda ammonizione e quindi rosso per l’ex di serata. Una bruttissima notizia per i partenopei, da poco di nuovo in partita. I rossoneri ora restano con un gol e un uomo in più. Ma si prospettano comunque ultimi minuti infuocati.

