Durante le fasi finali di Napoli-Milan, Zlatan Ibrahimovic è uscito a causa di un infortunio accusato ad una gamba.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Napoli-Milan, Ibrahimovic esce KO

Il match winner fin qui, si è fermato praticamente da solo dopo uno scatto, toccandosi il flessore della gamba sinistra. Lo svedese si è accasciato a terra e poco dopo è uscito, sulle sue gambe e forse giusto in tempo per evitare guai peggiori. Al suo posto il baby Colombo. Un infortunio da valutare nelle prossime ore. Comunque gli ultimi 10′ più recupero non vedranno Ibra in campo.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Napoli-Milan 1-2, Ibra out per infortunio: i dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento