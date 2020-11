Napoli-Milan 1-3: doppietta di Ibra, Mertens e Hauge, espulso Bakayoko

Due gol dello svedese (già in doppia cifra in serie A), il Napoli accorcia con Mertens ma resta in 10 per il rosso a Bakayoko, poi Hauge la chiude nel recupero

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli-Milan 1-3: doppietta di Ibra, Mertens e Hauge, espulso Bakayoko proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento