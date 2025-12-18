venerdì, 19 Dicembre , 25

Meteo, neve in arrivo sull’Italia: a Natale passerà anche un ciclone

(Adnkronos) - Maltempo e neve in arrivo su...

Ucraina, Trump in pressing su Zelensky: “Fai in fretta o Putin cambia idea”

(Adnkronos) - "Spero che l'Ucraina si muova in...

La flotta fantasma di Putin: “Così la Russia spia l’Europa dal mare”

(Adnkronos) - Vladimir Putin spia l'Europa dal mare....

Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri

(Adnkronos) - Alta tensione in semifinale di Supercoppa....
napoli-milan-2-0,-neres-e-hojlund-trascinano-conte-in-finale-di-supercoppa
Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa

Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Napoli vola in finale di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, la squadra azzurra ha battuto il Milan 2-0 a Riad nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che va in scena in Arabia Saudita. Decisivi, uno per tempo, i gol di David Neres e di Rasmus Hojlund. Eliminato quindi il Milan di Allegri, campione in carica, mentre il Napoli sfiderà in finale la vincente della seconda semifinale, in programma domani, tra Bologna e Inter. 

Domani è quindi in programma la seconda semifinale di Supercoppa che vedrà la vincente dell’ultima Coppa Italia, il Bologna, affrontare la seconda classificata in Serie A, l’Inter. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.