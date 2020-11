Napoli-Milan, Adani: “Il giallo per Bakayoko non c’è. Ora la sua gara è condizionata”

Al San Paolo si sta giocando Napoli-Milan. I rossoneri sono in vantaggio per una rete a zero, grazie al colpo di testa di Ibrahimovic. Adani, commentatore Sky, intanto critica la scelta dell’arbitro Valeri di ammonire Bakayoko per un presunto fallo.

Adani: “Valeri non può ammonire così Bakayoko”

Daniele Adani, telecronista di Sky per Napoli-Milan, ha commentato così l’ammonizione che Valeri ha inflitto a Bakayoko:

“Come si può ammonire e condizionare in questo modo la gara di un calciatore? Lui voleva solo passare il pallone, non fare fallo. Questo non è mai giallo!”

