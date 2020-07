Napoli-Milan, arriva l’in bocca al lupo di Hamsik per Gattuso…con un battibecco!

Stasera alle 21.45 si giocherà al San Paolo la partita tra Napoli e Milan, match valido per la 32° giornata di Serie A. Una partita importante per ambo le squadre dal momento che sono vicinissime in classifica. I partenopei infatti sono piazzati al sesto posto con 51 punti, mentre i rossoneri al settimo con 49 punti. Soltanto due punti di differenza che potrebbero annullarsi se gli uomini di Stefano Pioli vincessero e si metterebbero così addirittura a +1 sulla squadra di Gennaro Gattuso. Manca quindi poco alla partita, e, nel frattempo, arrivano gli in bocca al lupo per il Napoli. Uno su tutti quello di Marek Hamsik, fatto al Mister Gattuso, in un modo abbastanza particolare…

L’IN BOCCA AL LUPO DI HAMSIK A GATTUSO

Su una storia Instagram proprio l’ex capitano e recordman del Napoli Marek Hamsik, fa l’in bocca al lupo al mister azzurro Gennaro Gattuso. La particolarità sta nella foto scelta dallo slovacco: si tratta infatti di un Milan-Napoli della stagione 2008/09, e, in quel preciso frangente, i due calciatori (ed ex) in questione stavano discutendo. Un modo particolare e divertente per augurare il meglio al mister Gattuso per stasera, in una partita più che speciale.

LE PROBABILI DI NAPOLI MILAN

Di seguito le probabili formazioni che secondo Sky Sport potrebbero schierare Gennaro Gattuso e Stefano Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

