Stasera alle 20.45 allo Stadio San Paolo si sfideranno Napoli e Milan. Un match prestigioso che mette di fronte la prima e la terza forza del campionato. Da una parte Ibrahimovic tenterà di consolidare il primato della compagine rossonera, dall’altra Koulibaly dovrà cercare di arginarlo. L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la sfida nella sfida tra i due calciatori.

Stasera sarà Ibrahimovic vs Koulibaly

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla sfida tra Ibrahimovic e Koulibaly in Napoli-Milan di questa sera:

“Sono loro i simboli internazionali delle due squadre. Lo svedese ha scritto pagine indelebili della storia del calcio europeo e non solo. Il senegalese è da anni uno dei difensori più corteggiati sul mercato, ma è stato trattenuto con forza e denaro dal Napoli. Ibra da una parte Koulibaly dall’altra. Saranno scintille tra i due armadi: quasi 200 kg in due. L’anno scorso finì 2 a 2. All’epoca l’ex Inter e Juve non era al meglio della condizione, ora è il difensore partenopeo ad essere affaticato visto gli impegni con il Senegal”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Napoli-Milan è Koulibaly contro Ibrahimovic: un incrocio tra stelle internazionali. L’analisi appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento