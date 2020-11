Napoli-Milan, gara ricca di stelle ed ex: per Gattuso sarà la partita del cuore

Napoli-Milan sarà anche una sfida ricca di stelle e di ex. Il giocatore più temibile tra i rossoneri è sicuramente Zlatan Ibrahimovic.

Napoli-Milan, la gara degli ex e delle stelle

Ibra è tornato al Milan lo scorso gennaio dopo otto anni e subito si è messo sulle spalle la formazione rossonera. E’ un autentico leader e trascinatore, ha un’influenza suprema nello spogliatoio e si auto-gestisce anche per le sue condizioni fisiche. Ma Napoli-Milan sarà anche una gara ricca di ex, tutti sul versante azzurro. A partire da quel Gennaro Gattuso, bandiera nel Milan di Ancelotti (2 Champions vinte, tra gli altri trofei) e per due anni anche allenatore dei rossoneri. Altri due ex sono Tiemoué Bakayoko e Andrea Petagna. Il primo era il faro nel Milan di Gattuso, che l’ha poi rivoluto al Napoli. Meno importante l’esperienza dell’attaccante, cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove ha collezionate tre presenze e debuttato in A.

