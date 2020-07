Napoli-Milan, i convocati di Gattuso: manca Llorente

Stasera Napoli e Milan si sfideranno alle ore 21:45 in un match fondamentale per l’alta classifica. In attesa della gara, ecco i convocati di mister Gattuso. Manca solo Llorente.

Napoli-Milan, i convocati di Gattuso

Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.

