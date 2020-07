Napoli-Milan, i convocati di Pioli: in 23 al San Paolo. Presente Çalhanoğlu

Dalle 21.45 di questa sera andrà in scena una nuova sfida tra le mura dello stadio San Paolo. Questa vedrà come protagonista il Napoli di Gennaro Gattuso ed il Milan di Stefano Pioli. Quest’ultimo ha tutta l’intenzione di portare a casa il bottino completo. La squadra rossonera sta bene e lo dicono i numeri. In particolare dopo la vittoria in rimonta, con il risultato di 4-2, contro la Juventus. Il Milan sa benissimo di non poter però abbassare la guardia e si prepara a schierare la migliore formazione in campo con i convocati a disposizione.

Milan, i convocati di Pioli

Per farlo avrà a disposizione ben 23 calciatori che lo seguiranno nella trasferta partenopea di questa sera. Tra questi andranno scelti gli undici calciatori per disegnare la formazione titolare ed andranno studiati i 5 cambi al meglio. Proprio nella giornata di oggi, il Milan ha diramato la lista dei convocati da parte del tecnico. La lista diramata tramite il proprio portale online:

Portieri: Begović, G. Donnarumma, Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

