Napoli-Milan, i precedenti del San Paolo: partenopei in netto vantaggio

A partire dalle 20.45 di domenica, i partenopei saranno di scena contro i rossoneri in campionato. Un successo regalerebbe ai partenopei la testa della classifica proprio in compagnia dei rossoneri. Attraverso il proprio portale online, la società partenopea ha stilato i precedenti della sfida Napoli-Milan tra le mura del San Paolo.

Napoli-Milan, i precedenti

Sarà la sfida numero 145 in Serie A. E’ l’edizione numero 73 in casa azzurra. Questi i 72 precedenti al San Paolo: 28 successi Napoli, 22 pareggi, 22 vittorie Milan.

Ultima vittoria 25 agosto 2018 – Napoli – Milan 3-2

Ultimo pareggio 12 luglio 2020 – Napoli – Milan 2-2

Ultima sconfitta 25 ottobre 2010 – Napoli – Milan 1-2

Le ultime di formazione

Diversi i dubbi di formazione che tengono sveglio il tecnico Gennaro Gattuso. Questi dovrà non solo fare a meno di Osimhen ed Hysaj, ma rischia di perdere anche la pedina Bakayoko. Per questo motivo, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si corre ai riparti e ci si prepara ad un cambio di pedine e forse di modulo con il ritorno al 4-3-3. In difesa tornano Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistro. A centrocampo ballottaggio tra Elmas e Zielinski per una maglia da titolare. In attacco, invece, potrebbe rivedersi il tridente con Mertens, Insigne e Lozano in vantaggio su Politano.

