Napoli-Milan, la sblocca Theo Hernandez su assist di Rebic: è 0-1 | VIDEO

I giocatori di Napoli e Milan sono scesi in campo alle 21.45 per giocarsi la 32° giornata di Serie A. Una partita importante perché la differenza di punti tra le due squadre è soltanto di 2 punti, gli azzurri sono sesti con 51 punti mentre i rossoneri sono settimi con 49 punti. In caso di vittoria infatti, gli uomini di Stefano Pioli supererebbero la squadra di Gennaro Gattuso e si metterebbero a +1.

Un match sentito e caldo, nonostante la mancanza di pubblico al San Paolo, infatti dopo soltanto 20 minuti la gara si sblocca ma a sfavore dei partenopei. A passare in vantaggio infatti sono i rossoneri grazie ad una giocata di Ante Rebic che trova l’imbucata vincente tra le linee della difesa del Napoli. Il croato poi, con la coda dell’occhio, vede il compagno Theo Hernandez sul secondo palo non marcato e così crossa. Per il francese, vista la sua qualità con i piedi, è poi un gioco da ragazzi battere David Ospina. La chiusura, in scivolata, di José Maria Callejon è poi inutile in quanto troppo tardiva.

