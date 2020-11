Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Lozano e Mertens sfidano Rebic e Ibrahimovic

La gara tra azzurri e rossoneri chiuderà la giornata di campionato oggi, 22 novembre del 2020 alle ore 20.45. Lo scontro sarà molto interessante, poiché la squadra che vincerà potrà raggiungere il Sassuolo in classifica al primo posto. Bisognerà capire come le due squadre reagiranno allo stop dovuto alle gare delle Nazionali, che ha portato non pochi problemi quasi a tutti i club di Serie A. Lo stesso Napoli ha perso per Covid-19 Hysaj e Rrahmani, mentre il Milan ha perso Leao per infortunio. I precedenti sono molto equilibrati, ma è da molto che i rossoneri non fanno bottino pieno al San Paolo: l’ultimo successo rossonero porta la firma proprio di Zlatan Ibrahimovic, che impose la legge del più forte (quell’anno il Milan vinse lo Scudetto per l’ultima volta prima del dominio Juve, ndr) sugli avversari. Avvicinandosi il fischio di inizio, ecco dunque le scelte di Gattuso e Pioli: le formazioni ufficiali di Napoli e Milan.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali di Gattuso e Pioli

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All.Gattuso

Indisponibili: Hysaj, Osimhen, Rrahmani

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.Pioli (in panchina Bonera)

Indisponibili: Leao

