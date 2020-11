Napoli-Milan, le probabili formazioni: Petagna dal 1′. Leao in vantaggio su Rebic

Domenica il Napoli scenderà in campo alle 20.45 allo stadio San Paolo per sfidare il Milan, il match sarà valido per l’ottava giornata di Serie A. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con diverse assenze.

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Petagna dal 1′

Sia il Napoli che il Milan dovranno far fronte a molte assenze quando domenica si scontreranno. In particolare gli azzurri scenderanno in campo senza Osimhen (per infortunio) e Hysaj (per positività al Covid-19), da valutare poi le condizioni di Bakayoko. I rossoneri invece si presentaranno al San Paolo senza Pioli perché positivo, a prenderne il posto sarà Bonera. Di seguito i ventidue uomini che si sfideranno secondo Sportmediaset.

