napoli-milan,-nervosismo-in-panchina:-niente-stretta-di-mano-tra-conte-e-allegri

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Alta tensione in semifinale di Supercoppa. Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c’è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. Antonio Conte e Massimiliano Allegri infatti non si sono incrociati al triplice fischio, con il tecnico del Napoli che è andato in campo a salutare i suoi giocatori, mentre quello del Milan è corso negli spogliatoi. Durante il giro di campo Conte ha incrociato invece Landucci, storico secondo di Allegri, stringendogli la mano. 

Le scintille tra le due panchine sono durate per tutti i novanta minuti e sono esplose, evidentemente, al termine del match. La panchina del Napoli ha protestato a più riprese per decisioni dell’arbitro Zufferli giudicate non adeguate, come in occasione della manata di Maignan a Politano, per cui Conte chiedeva il rosso mentre il direttore di gara, dopo un rapido check del Var, ha lasciato giocare. 

In quell’occasione, al 55′, è nato un acceso battibecco tra le due panchine con protagonisti Allegri e il dirigente del Napoli Lele Oriali, che si è rivolto anche al quarto uomo ‘raccomandandosi’ di segnare a referto le parole, piuttosto colorite, dell’ex allenatore della Juventus. Sul finale di gara è stato proprio Conte a rivolgersi ad Allegri con un eloquente “Ma basta”, dopo l’ennesima protesta del tecnico livornese. 

 

