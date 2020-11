Napoli-Milan, precedenti e curiosità. Ultima vittoria rossonera firmata Ibra nel 2010: il dato

Il Napoli si sta preparando ad uno dei primi crocevia della stagione 2020/21: la sfida contro il Milan. Questa partita dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre.

Napoli Milan, precedenti e curiosità

La gara tra azzurri e rossoneri chiuderà la prossima giornata di campionato il 22 novembre del 2020 alle ore 20.45. Lo scontro sarà molto interessante, poiché la squadra che vincerà andrà in testa alla classifica. Sarà una giornata intensa poiché le squadre tornano dallo stop alle Nazionali che ha causato non pochi problemi soprattutto ad alcuni club. Per il big match Napoli-Milan è stato tra l’altro designato l’arbitro Valeri con Irrati al Var. Ecco di seguito i precedenti tra le due squadre al San Paolo. L’ultimo successo rossonero porta la firma proprio di Zlatan Ibrahimovic, che impose la legge del più forte (quell’anno il Milan vinse lo Scudetto per l’ultima volta prima del dominio-Juve).

82 i precedenti al San Paolo

32 vittorie del Napoli

23 pareggi

27 vittorie del Milan

Totale goal:

100 gol del Napoli

98 gol del Milan

L’ultima vittoria del Napoli:

3-2 25 agosto 2018

L’ultimo pareggio:

2-2 il 12 luglio 2020

L’ultima vittoria del Milan:

1-2 il 25 ottobre 2010

