Napoli-Milan, scelto l’arbitro La Penna: la designazione completa

Napoli-Milan si giocherà domani sera alle 21.45. Si tratta di una gara complicata per i partenopei, i quali affrontano la squadra che ha sconfitto la Juve, rifilandole 4 goal. La Juventus non prendeva 4 goal in una gara di Serie A da più di 6 anni, per cui c’è da valutare l’impresa del Milan come un fatto storico del nostro calcio. Ciò non significa però che gli azzurri avranno paura dei rossoneri: Gattuso conosce bene i rossoneri e proverà ad invischiarli limitandone al massimo le qualità. Nel frattempo l’Aia ha diramato le designazioni per l’intera giornata di domani. L’arbitro di Napoli-Milan a questo proposito sarà La Penna. La giornata si aprirà con la gara salvezza importantissima tra Genoa e Spal. Le due compagini hanno entrambe bisogno di punti per risalire la china, e se la Spal dovesse perdere il rischio retrocessione diverrebbe una triste realtà. .

Napoli-Milan, l’arbitro sarà La Penna: tutte le designazioni

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 13ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 12 luglio.

GENOA – SPAL Domenica 12/07 h. 17.15

GUIDA

FIORITO – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

CAGLIARI – LECCE Domenica 12/07 h. 19.30

ORSATO

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: LO CICERO

FIORENTINA – H. VERONA Domenica 12/07 h. 19.30

CHIFFI

MELI – PAGLIARDINI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

PARMA – BOLOGNA Domenica 12/07 h. 19.30

MARIANI

PERETTI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: MARESCA

AVAR: VIVENZI

UDINESE – SAMPDORIA Domenica 12/07 h. 19.30

VALERI

BRESMES – CALIARI

IV: RAPUANO

VAR: PASQUA

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – MILAN Domenica 12/07 h. 21.45

LA PENNA

PAGANESSI – MONDIN

IV: ABISSO

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI

