Napoli-Milan, sfida di vertice: l’anno scorso era tutta un’altra storia

Oggi alle 20.45 il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Milan, la gara sarà valida per l’ottava giornata di Serie A. Il match si presenta come un match quasi da Scudetto. La classifica infatti parla di un Milan capolista a +3 sul Napoli.

Napoli-Milan, sfida di vertice: il confronto con l’anno scorso

Napoli-Milan si sfideranno per l’ottava giornata di Serie A, questo match sarà importante specialmente per il peso che avrà sulla classifica. I rossoneri comandano la classifica con 17 punti e sono a +3 sul Napoli che è a 14 punti (c’è poi da attendere il risultato di Verona-Sassuolo). Una situazione ben diversa da quella dell’anno scorso. Dopo otto giornate infatti, i partenopei – guidati da Carlo Ancelotti – erano al quarto posto (il girone d’andata li avrebbe visti terminare all’undicesimo posto) mentre i rossoneri erano addirittura al dodicesimo posto e Giampaolo era appena stato esonerato.

