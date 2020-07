Napoli-Milan, Younes suona la carica: “Partita fondamentale. Sono pronto!”

Domenica alle 21.45 si scontreranno al San Paolo, Napoli e Milan. La gara sarà piuttosto significativa in quanto entrambe le squadre sono in ottima salute e stanno conquistando tanti punti. Attualmente sono vicinissime in classifica, i partenopei infatti sono piazzati al 6° posto con 51 punti, a pari merito con la Roma, mentre i rossoneri sono a 49 punti, dunque soltanto a -2 dagli uomini di Gennaro Gattuso.

Napoli-Milan, Younes suona la carica

Napoli-Milan si giocherà domenica alle 21.45, un match importante che gli azzurri vogliono assolutamente vincere così come sottolinea Amin Younes sul suo profilo Instagram.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CCdl5_MCIcu/”]

