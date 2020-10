Napoli, Milik: “Non è giusto essere messo da parte così”

L’attaccante, fuori rosa con il club, parla coi giornalisti polacchi: “Mi è stato detto ‘o firmi o vai via’, Ho scelto di andare via. Il club poi, non comunicava con le società interessate. Volevo risolvere le cose in modo professionale…”

