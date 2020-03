Napoli, Milik: questione rinnovo, l’attaccante ha già deciso il suo futuro

Una volta passata la tempesta Coronavirus che ha paralizzato tutta l’Europa calcistica per il Napoli sarà tempo di rivoluzione. La squadra azzurra cambierà pelle in maniera definitiva, dopo aver cominciato a cambiare muta già nel mercato di gennaio. Nell’ultima sessione invernale sono arrivati a Castelvolturno tre rinforzi, prevalentemente per centrocampo e difesa. In mediana sono arrivati Stanislav Lobotka e Diego Demme, con il secondo che ha già preso in mano le redini della squadra, oltre a… continua a leggere sul sito di riferimento