Sono numerosi i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali. Anche questa sera scenderanno in campo alcuni calciatori della rosa partenopea e non solo. In campo, infatti, ci sarà Rrahmani con il Kosovo nella sida alla Grecia. Panchina, invece, per Maksimovic che con la Serbia sfiderà la Turchia di Under. Panchina anche per Fabian in occasione della sfida della Spagna all’Ucraina. In campo, invece, l’obiettivo Matviyenko.

CLICCA QUI PER LE ULTIME SUL CASO UNDER

Nazionali Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali dei match di questa sera. In campo scenderanno Kosovo-Grecia, Serbia-Turchia:

Kosovo: Ujkani; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Harimi, Dresevic, V. Berisha; Celina, Nuhiu, Zeneli.

Grecia: Barkas; Bakakis, Svarnas, Stafylidis, Giannoulis; Kourbelis, Zeca; Limnios, Bakasetas, Fortunis; Sporar.

Serbia: Rajkovic; Milenkovic, Pavlovic, Kolarov; Radonijc, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic; Tadic; Mitrovic.

Turchia: Gunok; Celik, Soyuncu, Kabak, Kaldirim; Tufan, Kokçu; Tekdemir, Unal, Yazici; Karaman.

Spagna: De Gea; Jesus Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilon; Dani Olmo, Rodri, Alcantara, Merino; Ansua Fati, Moreno.

Ucraina: Pyatov; Tymchuk, Matviyenko, Kryvtsov, Mykhaylichenko; Kharatin, Malinovskyi; Yarmolenko, Zinchenko, Yaremchuk; Marlos.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SUI SOCIAL

The post Napoli Nazionali, panchina per Fabian e Maksimovic. In campo Rrahmani appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento