Napoli, negativi gli ultimi tamponi da Coronavirus: il comunicato

Prosegue l’isolamento fiduciario del Napoli tra le mura del centro tecnico di Castel Volturno. Una decisione presa dall’ASL che non ha permesso ai partenopei di prendere parte alla sfida contro la Juventus. Tutti sono riuniti e scendono in campo solo per la seduta di allenamento. Assenti, invece, Zielinski ed Elmas positivi al Coronavirus. Questa situazione costringe, inoltre, la società a sottoporre il Napoli ad un numero sempre più elevato di tamponi.

Napoli, il risultati dei tamponi

Nuovo giro di controlli anche in queste ore con la società partenopea che vuole scongiurare l’insorgere di nuovi casi positivi in rosa. Nuovi controlli, quindi, i cui risultati sono stati diramati attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale. Come sottolineato dal Napoli, tutti i test sono stati processati. Di seguito il comunicato:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra”.

