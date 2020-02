Napoli, nel mirino il Torino: le condizioni di Mertens, Koulibaly e Malcuit

​Il ​Napoli continua la preparazione della sfida contro il Torino, in programma sabato al San Paolo e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Una ghiotta occasione per la squadra di Gennaro Gattuso in ottica europea. Gli azzurri hanno sostenuto una seduta mattutina in palestra presso il centro sportivo di Castelvolturno, recuperando parzialmente le energie fisiche e mentali spese nel match di Champions League contro il Barcellona. Ci sono novità su alcuni singoli… continua a leggere sul sito di riferimento