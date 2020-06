Napoli, non solo Coppa Italia: a ore il rinnovo di Mertens, ci siamo

Il Napoli ha ormai definito gli ultimi dettagli legati al rinnovo contrattuale di Dries Mertens, che prolungherà la splendida storia d’amore con i colori azzurri, a sette anni dal suo approdo in Serie A, fino al 2022 con opzione per la stagione successiva. Nonostante il braccio di ferro con il presidente Aurelio De Laurentiis per le cifre del nuovo stipendio (4 milioni di euro annui più bonus) e il forte corteggiamento da parte dell’Inter del connazionale Romelu Lukaku, Mertens ha deciso di… continua a leggere sul sito di riferimento