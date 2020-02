Napoli, non solo errori sotto porta ma anche tanta sfortuna: il dato sui legni colpiti

Tanti errori quelli che hanno condizionato, fino a questo momento, la stagione del Napoli. Gli attaccanti partenopei si sono ritrovati spesso nella situazione di sbagliare un gol che sembrava ormai fatto. Lo stesso gol messo a segno da Arek Milik contro il Lecce ha prima colpito una traversa e, poi, è entrato in porta. A questo, però, non può che essere aggiunto un pizzico di sfortuna come evidenziato da un impietoso dato sul percorso degli azzurri in tutte le competizioni.

Il dato

Tanti i numeri che circondano il Napoli. Uno su tutti quello che fa riferimento ad i legni colpiti in questa stagione. Secondo un ultimo aggiornamento, infatti, l’attacco dei partenopei ha colpito già ben 25 legni tra le tutte le competizioni, dal campionato alla Champions League passando per la Coppa Italia. Un dato che dipinge il momento del club di Aurelio De Laurentiis. Nessuna squadra di Serie A è riuscita a fare peggio.

