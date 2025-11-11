napoli,-non-ti-disunire!

Un appello del gruppo WhatsApp “Azzurro per sempre” per schierarsi con Antonio Conte

Si è fatto conoscere di recente, grazie al libro di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto su WhatsApp”.

Un gruppo su WhatsApp composto da scrittori, attori, imprenditori, giornalisti, liberi professionisti, sindaci, ex calciatori, tutti uniti dalla passione per il Napoli.

Che oggi, attraverso tanti dei suoi componenti, si schiera pubblicamente a favore di Antonio Conte (nella foto), un allenatore per definire il quale volutamente si utilizza la maiuscola, e che viene indicato come il condottiero in grado di superare questo momento di difficoltà.

Un vero e proprio appello alla città ed alla squadra che, prendendo a prestito l’espressione che il regista Paolo Sorrentino ha inserito nel suo film autobiografico: “non ti disunire !”, vuole, in linea con quanto dichiarato dal Presidente Aurelio De Laurentiis, richiamare tutti a proseguire, spalla a spalla, sulla strada che lo scorso anno ha portato alla conquista del quarto scudetto.

Tra i firmatari, lo scrittore Maurizio de Giovanni, i magistrati Tullio Morello e Giuseppe Visone, il Presidente dell’Unione Industriale di Napoli Costanzo Pecci Jannotti, gli attori Enzo Decaro e Gino Rivieccio, il sindaco di Portici Enzo Cuomo, il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri, gli imprenditori Carlo Palmieri, Antonio Fico, gli avvocati Edoardo Cardillo, Marco Di Lello, Roberto Marsili, Claudio Russo, Luigi Ferrante, Mario Santoro, Gianni Puca, l’ex Presidente dell’Ordine dei Medici Gabriele Peperoni, i docenti universitari Guido Iaccarino, Gianmaria Ferrazzano, Vittorio Dini e Oscar Nicolaus.